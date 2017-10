Suriye ve Irak'taki gelişmeler Türk iş adamlarını olumsuz etkiledi

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ticaret Odası Konferans salonunda basın toplantısı düzenlendi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Hıdıroğlu, gündemdeki konularla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Irak’ta başlatılan operasyon ile birlikte kapanan sınır kapısının Gaziantep ihracatını olumsuz etkilediğini belirten Hıdıroğlu, “Hayata geçirmeye çalıştığımız her proje için attığımız ve atacağımız her adım bir ilk bir ihtiyacımız olan şehrin güvenliği olduğu biliyoruz. Şehir olarak bulunduğumuz stratejik konumdan dolayı her adımızı iki kerede düşünmek zorundayız. Sınırlarımız ötesinde adeta bir ateş çemberinde olduğumuzu biliyoruz. Gaziantep’in en büyük ihracat pazarı olan Irak’ta yaşanan son gelişmeler iş dünyasında tedirginlik oluşturmaktadır” dedi.

Suriye’de yaşanan gelişmeler ve kapalı olan sınır kapısını hatırlatan Hıdıroğlu, “Her iki pazara ilişkin de hükümetimizin kararı ne olursa olsun, saygıyla karşılayıp, alternatif kapılar bulma noktasında yetkililerle çalışmaya, hazır olduğumuzu, hep birlikte ulusal güvenlik önceliğinde ekonomik kayıp yaşamadan, minimum kayıpla bu süreci atlatmanın yollarını bulmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Odaya kayıtlı bin 200 Suriyeli üye olduğunu hatırlatan Hıdıroğlu, tüm üyelerle aynı gemide yer aldıklarını hatırlatarak, “Gaziantep Ticaret Odası’nın 120 yıllık kültür, gelenek ve görenekleri ile hareket ederek, yeni projelerle, yeni bir bakış açıları ile devletimize, tüccarımıza, iş adamımıza hizmet etmek ve kurum kültürüne katkı sunmak hedefimizdir. Sınır bölgesinde olmak, binlerce Suriyeliye ev sahibi olmak gibi üstlendiğimiz tüm sorumluluklara rağmen büyümeyi başaran, çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmeyen bir şehirde yaşıyoruz" dedi.

Cerablus’taki faaliyetler

Hıdıroğlu, Suriye’nin Cerablus kentinde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi vererek, “Cerablus'ta faaliyetlerimiz sürüyor. Bu bölgede ekonomik hayatın yeniden canlanması, sosyal hayatın normale dönmesi için neler yapabiliriz. Yatırımcılar için sık sık bunun için bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Hıdıroğlu, eğitim seminerleri, kurumsal kimlik için yürütülen çalışmalar gibi konularda da bilgiler vererek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.