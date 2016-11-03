Eğitim ve Öğretim Bakanı İmad Barak, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, Suriye’de muhalif ve devrimci güçlerin elinde bulunan 9 ilde Milli Eğitim Müdürlüğü açıldığını belirterek, 9 ildeki yaklaşık 2 bin 500 okulda 700 bin öğrenciye eğitim ve öğretim verildiğini kaydetti. Zor koşullarda eğitim ve öğretimi sürdürdüklerini anlatan Bakan Barak, “Biz Suriye Geçici Hükumeti Milli Eğim Bakanlığı olarak ağırlı olarak Suriye içerisinde çalışıyoruz. Suriye’de öğrencilere eğitim veriyoruz. Suriye’de özgürleşmiş 9 ilde, 9 Milli Eğitim Müdürlüğü açtık. O illerde yine eğitim kampüsleri de açtık. O illerdeki eğitim gören öğrenci sayısı 700 bindir. Toplam öğrenci sayısı ise yaklaşık 1,5 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. O illerde 2 bin 500’e yakın okul var. O okulların denetimini biz yapıyoruz. Geriye kalan 2 bin 500 okul ise zarar görmüştür. Öğrencilere zor şartlar altında eğitim verebiliyoruz. Çünkü rejim ve Rus uçaklarının saldırısı altında kalıyor. Bu okullar sistematik olarak uçakların hedefi oluyor. Çünkü rejim, çocukların eğitim görmesini istemiyor. Rejim, gelecek neslin bilinçli olmasını istemiyor” dedi.

Tek saldırıda 22 öğrenci öldü

Bakan Barak, İdlip kasabasında yapılan saldırıda okulun hedef alındığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde İdlib kırsalında yine bir okul hedef alındı. Bu saldırıda 22’si öğrenci toplam 36 sivil hayatını kaybetti. 70’e yakın sivil de yaralandı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrı

Bakan İmad Barak, uluslararası toplumun sessiz kaldığını belirterek çağrıda bulundu. Barak, “Saldırılara uluslararası toplum sessiz kalıyor. Uluslararası toplum ve Türkiye’den bu tür katliamlara engel olmasını istiyoruz. Biz eğitimin bağımsızlığı için elimizden gelen çabayı harcıyoruz, isteğimiz, okulların ve eğitimin savaştan uzak tutulmasıdır” şeklinde konuştu.

Cerablus ve Dabık’ta eğitim

Milli Eğitim Bakanı İmad Barak, Fırat Kalkanı Operasyonu ile Cerablus’un DEAŞ’tan temizlendiğini söyleyerek, bu konuda ÖSO’ya destek veren TSK’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti. Türk Devleti ve milletinin desteklerinin Suriye’nin her tarafına yayıldığını söyleyen Barak, eğitim alanında Türkiye’deki eğitim sisteminin Cerablus'a uygulanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Dabık’taki mayınların tamamen temizlenmesinin ardından eğitimin başlatılacağını söyleyen Bakan Barak, “Cerablus, Suriye’nin başka bölgeleri için de örnek teşkil ediyor. Türkiye’nin içindeki Suriyelilerin aldığı eğitimin aynısı Cerablus’ta da uygulanacak. Eğitimin başladığı Cerablus'ta daha da yaygınlaştırmak için Türk eğitim sisteminin uygulanması sürüyor. Dabık içinde Türk hükumetinin yardımı ile oradaki mayınların temizleniyor. Orada da güvenliğin tamamen sağlanmasından sonra eğitimler başlayacak” diye konuştu.

Barak, kış mevsimi nedeniyle Suriye’deki öğrencilerin daha sıcak ortamda yaşam sürebilmeleri ve okuyabilmeleri için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Serhat Demir