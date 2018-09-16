İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye'de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim

Suriye'de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim
Suriye'de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim

Suriye’de Esad rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim düzenlendi.

Esad rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, bugün 7 yıl aradan sonra ilk defa sandık başına gitti. Yerel saatle sabah saat 07.00'da başlayan seçimlerde 40 bin adayın, yerel yönetimlerdeki 18 bin 478 sandalye için yarıştığı belirtildi. Suriye resmi devlet kanalı, seçim süreci boyunca rejimin kontrolü altındaki çeşitli yerlerden görüntüler yayınlandı. Bunların arasında Şam, Tartus ve Lazkiye'de oy kullanmak için sıraya giren seçmenlerin görüntülerinin olduğu kaydedildi. Bununla birlikte PYD'nin kontrolündeki bölgeler ve İdlib dâhil muhaliflerin elindeki bölgelerde oy kullanma işlemi gerçekleştirilmedi. 

Seçimlerin sıhhati ve oy güvenliği ise meçhul.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.