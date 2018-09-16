Suriye'de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim

Esad rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, bugün 7 yıl aradan sonra ilk defa sandık başına gitti. Yerel saatle sabah saat 07.00'da başlayan seçimlerde 40 bin adayın, yerel yönetimlerdeki 18 bin 478 sandalye için yarıştığı belirtildi. Suriye resmi devlet kanalı, seçim süreci boyunca rejimin kontrolü altındaki çeşitli yerlerden görüntüler yayınlandı. Bunların arasında Şam, Tartus ve Lazkiye'de oy kullanmak için sıraya giren seçmenlerin görüntülerinin olduğu kaydedildi. Bununla birlikte PYD'nin kontrolündeki bölgeler ve İdlib dâhil muhaliflerin elindeki bölgelerde oy kullanma işlemi gerçekleştirilmedi.

Seçimlerin sıhhati ve oy güvenliği ise meçhul.