TSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda yürütülen operasyonlar kapsamında 24 Kasım 2016 saat 03.30 sularında Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

Yaralı personelin tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.