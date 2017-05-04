Suriye’de güvenli bölgeye onay

Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Suriye barış görüşmelerinde taraflar güvenli bölge oluşturulması konusunda anlaştı. Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulması için imza atmayı kabul ettiği belirtildi. Belgede, Rusya’nın İdlib, Humus’un kuzeyinde ve ülkenin güneyinde bulunan Doğu Guta’da gerilimi azaltma bölgesinin oluşturulması öngörülüyor. Bu bölgelerin çevresinde ise tarafların doğrudan çatışmanın önlenmesi için güvenli bölgelerin kurulması öneriliyor. Belgede, “Garantörler, anlaşmanın imzalanmasının ardından silahsızlanma, gerilimi azaltma ve güvenlik bölgelerinin sınırlarının belirlenmesi amacıyla 5 gün içinde çalışma grubu oluşturacak.

Astana’da görüşmelerin bir sonraki turunun Temmuz ayının ortalarında düzenlenmesi bekleniyor.

