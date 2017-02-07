Uluslararası Af Örgütü, 2011-2015 yılları arasında Saydnaya cezaevinde 5 bin ila 13 bin kişinin asıldığını ve muhtemelen cinayetlerin sürdüğünü açıkladı. Örgüt, 1 yıldan uzun süren soruşturma sürecinde hapishaneden sağ kurtulanları, bekçileri ve diğer eski yetkilileri içeren 84 tanıktan kanıt elde ettiğini açıkladı. Suriye Hükümeti, Şam’ın kuzeyinde bir cezaevinde 5 yılda binlerce kişiyi sistematik bir şekilde öldürdüğü iddiasıyla suçlanıyor.

Uluslararası Af Örgütü Araştırma Müdür Yardımcısı Lynn Maalouf, “Haftada bir veya iki kez hücrelerinden alınan 20 ile 50 mahkumlar, başka bir hapishaneye nakledileceğini söyleyerek küçük bir odaya götürülüp orada asıldı” dedi. Örgüt, öldürülenlerin büyük bir kısmının hükümet karşıtı olduğunu savundu.

İdamları gören eski bir yargıç ise, “10 ila 15 dakika asılı kalırlardı. Bazıları ölmezdi çünkü çok hafiflerdi. Gençler ağırlıklarıyla ölmezlerdi. Subayların yaverleri tutup aşağı doğru asılır ve boyunlarını kırarlardı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca, sistematik işkenceyi ayrıntılarıyla anlatan Halepli Avukat Salam Othman'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişiden biri olduğunu açıkladı. “Hücrelerin önünde dövüldüğümüzde yerde çok kan gördüm. Her yer kan kokuyordu” dedi.