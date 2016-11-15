Suriye’de Halep kentinin batısında bulunan Awaijel kasabasında bulunan bir hastaneye sabahın erken saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Roketlerde vurulan hastanede çalışanlar, hastalar ve dün Kafrnaha’da düzenlenen hava saldırısında hedef alınan hastaneden sevk edilen hastaların bulunduğu belirtildi. Hastane saldırı nedeniyle, hizmet dışı kaldı.

Gözlemevi, Rus hava kuvvetlerinin destek verdiği Suriye ordusu tarafından Halep kasabalarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarının son günlerde şiddetlendiğini bildirdi. Hastane, son 24 saat içinde vurulan üçüncü hastane oldu.