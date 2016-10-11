TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ekim 2016 tarihinde 11.38-12.00 saatleri arasında İhtimalat ve Duvaybik meskûn mahallerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü DAEŞ mensubu teröristler tarafından savunma mevzii haline getirildiği tespit edilen 5 bina (karargâh, barınma yeri) ve 1 DAEŞ keskin nişancı mevziinin, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile gerçekleştirilen hava harekatı sonucu imha edildiği kaydedildi.

Görevini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.