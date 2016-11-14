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Suriye’de muhalifler arasında çatışmalar şiddetlendi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ve kırsalında iki muhalif grubun Babul Selam Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda anlaşamaması nedeniyle başlayan çatışmalar şiddetlendi.


14 Kasım 2016 14:22

Kilis’in karşısında Türkiye’ye 7 kilometre mesafede bulunan Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı'nı elinde tutan iki muhalif grubun Babul Selam Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda başlayan anlaşmazlığı nedeniyle çatışma çıktı. Gruplar birbirlerine hava topları, tanklar, roketatarlar ve doçka silahlı ile birbirlerine saldırıyor. Sabah 05.00’ten itibaren başlayan çatışmalar öğle saatlerinde şiddetlendi.
Çatışma ve patlama sesleri sınır köylerinden ve Kilis kent merkezinden duyuluyor. Atılan top ve havan mermileri nedeniyle dumanlar yükseliyor. Silah seslerinin kesilmediği bölgede, Kilis sınırından çatışmalar çıplak gözle görülüyor.
 

Mehmet Ali Dağ
 


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