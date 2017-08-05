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Suriye'de PYD/PKK işgaline bölge halkından büyük tepki

Suriye'nin El-Bab, Azez ve Cerablus bölgelerinde halk, düzenledikleri gösterilerle terör örgütü PYD/PKK'nın zorla gasp ettiği bölgelerden çıkmasını istedi.

Suriyede PYD/PKK işgaline bölge halkından büyük tepki

05 Ağustos 2017 12:37

Suriye'nin El-Bab, Azez ve Cerablus bölgelerinde halk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, dün yaptıkları gösterilerde "PYP/PKK zorla gasp ettiği tüm bölgelerinden defolsun" şeklinde tepkilerini dile getirdi. Gösterilere katılan bölge halkı ve savaşçılar, PYD/YPG/PKK'nın zorla gasp ettiği ve demografik yapıyı bozduğu Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad, Haseke, Membiç, Hammam Türkmen ve Tel Rıfat bölgelerden çıkmasını istedi.
Suriye'de Tel Rıfat, Minnig, Ayndakna, Deyrjammal başta olmak üzere Azez çevresinde 40'dan fazla köy ve mezra, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.  

Etiketler: PYD/PKK işgali, Suriye


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