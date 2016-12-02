Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi İçel Caddesi üzerinde bulunan bir tanker tamir ve bakım atölyesinde çalışma yapıldığı sırada bir yakıt tankerinde belirlenemeyen bir nedenden patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Suriyeli olduğu öğrenilen Ali Avzeri isimli bir işçinin hayatını kaybettiğini 2 işçinin de yaralandığını belirledi. Yaralanan İbrahim Azveri ve Kamil Gökçe isimli işçiler olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı tamir ve bakım atölyesine gelen olay yeri inceleme ekipleri patlamanın neden kaynaklandığını bulmak için çalışma başlattı. Patlamada hayatını kaybeden Suriyeli Ali Avzeri ise Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Patlamanın olduğu tanker tamir ve bakım atölyesinin yan tarafında mermerci dükkanı işleten esnaf Tufan Ulutaş, “Bir patlama oldu. Eyvah 99 depremi gibi bir deprem oluyor dedim. Çünkü çok korkunç bir patlama oldu. Petrolün orada bir şey oldu herhalde diye çıktık geldik. Burada Suriyeli elemanlardı. Tamirat yaparken arka kapak fırlıyor. İhmal var. Bu akaryakıt tankeri. Bunun kaynağı önlem alınmadan yapılmaz ki” diye konuştu.

“Suriyeliler hayatlarını burada da kurtaramıyor, burada da bir patlamada hayatını kaybetti”

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan CHP Milletvekili Ali Şeker, “Maalesef bir iş cinayetinde daha bir Suriyeli işçinin öldüğüne şahit olduk. 2 kişide yaralandı. Bir oksijen kaynağı esnasında eski bir tankere yapılan müdahale sırasında patlama sonucunda bir işçi maalesef hayatını kaybetti. Burası eski tankerlerin tamir edildiği bir yer. Burada Suriyeli işçiler de çalışıyor. Maalesef bir işçi hayatını kaybetmiş durumda. Bu tür tankerlerde eğer içinde ki gaz boşaltılmadan kaynak işlemi yapılırsa ki bunu burada ki çalışanın bilmesi mümkün değil. Çünkü doğru düzgün Türkçesi yok. Bu işte hiç bir teknik bilgisi yok. Böyle olunca da oksijen kaynağı doğrudan tankerin patlamasını yol açmış. Ve burada çalışan bir Suriyeli işçi bedelini canıyla ödemiş. Suriyeli işçiler hayatlarını burada da kurtaramıyorlar. Burada da başka bir patlamada hayatını kaybetmiş durumda. Bu işi bilgi sahibi olan insanların yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Ergin - Volkan Kayalar - Yusuf Eker