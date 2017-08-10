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Suriye'de toplu düğün

İHH İnsani Yardım Vakfı, Dareyya Aileleri Komitesi ve Suriyeli yardım kuruluşları İdlib’te 57 çifti evlendirdi.

Suriyede toplu düğün

10 Ağustos 2017 17:00

Suriye’de Şam şehrine bağlı Dareyya ilçesi, 3 yılı aşkın bir süre rejim güçleri tarafından muhasara altında tutuldu. Taraflar arasında sağlanan anlaşma gereğince ilçede yaşayan sivillerin büyük bir bölümü İdlib’e tahliye edildi.

Dareyya’daki muhasaradan kurtulup İdlib’e yerleşen 57 çift toplu düğün organizasyonu ile dünya evine girdi. İHH, Dareyya Aileleri Komitesi ve Suriyeli yardım kuruluşları, dünya evine giren çiftlerin düğün masraflarını karşılamanın yanı sıra ev eşyaları, çeyiz seti ve 3 aylık kira giderlerini de üstlendi.

Dareyya Aileleri Komitesi Sözcüsü Muhammed Ebu Yahya, yaptığı açıklamada, "Bizler geçen sene Ağustos ayında İdlib’e tahliye olmadan önce 3 yıl boyunca rejimin muhasarası altında hayatta kalma mücadelesi verdik. Bu süreçte nişanlanan fakat evlenemeyen ve farklı bölgelere giderek birbirinden uzaklaşan kardeşlerimiz oldu. Hiçbiri kavuşma ümidini kesmedi. Bugün burada ise Dareyya bölgesinde nişanlanan kardeşlerimizi evlendiriyoruz" dedi.

Yeni evlenen çiftlere destek olduklarını belirten Yahya, "Bu çiftlerimizin düğün masraflarını karşıladık. Bunun yanında her çiftimizin ev eşyası, çeyiz seti ve 3 aylık kira masraflarını da üstlendik. Bu konuda bizden yardımlarını esirgemeyen İHH ve İdlib’teki yardım kuruluşlarına teşekkür ederiz" diye konuştu. İdlib’te düzenlenen düğün merasimi, Kur’an-ı Kerim tilaveti, yöresel yemek ikramı, yerel dans ve oyunların sergilenmesinin ardından son buldu. 

Ecevit Cemiloğlu


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