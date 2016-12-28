Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde Halep’te sağlanan ateşkesin Suriye’nin geneline yayılması noktasında mutabakata vardı. Bu durum 6 yıldır savaşın içinde yaşamını sürdürmeye çalışan Suriye halkını ise fazlasıyla memnun etti. 6 yıllık süreçte milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Suriye’de vatandaşlar artık tek kurşun dahi sıkılmasını istemiyor.

Savaşın bitmesini istediğini belirten Eli Ebu Abdullah, “Uçaklarla vurdular bizi. Bütün çocuklar hasta. Ben de hastayım. Biz bu savaşın bitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşi Hadıra Abdullah “Suriye’deki savaş ortamının bitmesini istiyoruz. Artık evimize dönmek istiyoruz. Kızım kalp hastası. Uçakların korkusundan perişan olduk. Suriye’de güvenliğin sağlanmasını istiyoruz, düzen içinde yaşamak istiyoruz. 6 yıl oldu. Yeter artık bitsin. 6 yıldır ev yüzü görmedik. Artık savaş bitsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasını bombardımanda kaybeden Suriye'li Hasine ise evlerine dönmek istediğini dile getirerek, “Bir insanın evine dönmesinden daha güzel bir şey olabilir mi? Yıllardır bize rahat vermediler. Evlatlarımız öldü. Evlerimiz yandı. birçok vatandaş hala enkaz altında. Biz artık savaş bitsin istiyoruz. Allah Türk halkından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” dedi.

Mehmet Altunışık

