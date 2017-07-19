Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan genç kız okul birincisi oldu

Yaklaşık 4 yıl önce Lübnan üzerinden uçak ile Türkiye’ye gelen Swaid büyük bir başarıya imza attı. Savaşın ve şiddetin kol gezdiği ülkesinde bütün imkansızlıklara rağmen eğitimden kopmayan Swaid, yaşamak için geldikleri Afyonkarahisar’da zor olanı başardı. Lise birinci sınıfı Suriye’de okuyan Swaid, Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi ikinci sınıfa kayıt yaptırdığı ve üç yıl boyunca gösterdiği üstün başarı ile okulunu bu sene okul birincisi olarak bitirdi.



Afyonkarahisar’a geldiği ilk zamanlarda Türkçe bilmediği için hem derslerinde, hem de arkadaşları ile zorluklar yaşadığını kaydeden Swaid, günde 4 saat uyuyup geceleri ise ders çalıştığını ve Türkçeyi de öğrendiğini kaydetti. Swaid yaşadığı zor yılları ve sınavda gösterdiği başarısıyla ilgili olarak, “Babam Suriye’de iken şehit olunca Türkiye’ye gelmeye karar verdik. Amcam ve dayım burada yaşıyordu. Önce Lübnan’a gittik, oradan da aynı gün uçakla İstanbul’a geldik. 8 ay kadar Amcamla orada kaldık. Sonrada Afyonkarahisar’da yaşayan dayımın yanına geldik. Burada annem ve üç kardeşimle beraber yeni bir hayata başladık. Burada Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi’nde 10. Sınıfa başladım. Geldiğimde çok zorlanmıştım. Hiç Türkçe bilmiyordum. Özellikle ezber dersler olan tarih, Türkçe ve felsefe derslerinde biraz zorlandım. Sonra çalışarak Türkçeyi öğrendim. 10. sınıfta Türkçeyi tam bilmediğim için ders ortalamam düştü. Son iki yılda aldığı başarılı notlarla ders ortalamasını yükselterek, okulu 95,24 ortalama ile birinci olarak bitirdim” ifadelerini kullandı.

“Suriye’deki durum düzelince ülkeme dönmek isterim”



Swaid, sınavda yakaladığı başarısı ile en büyük hayali olan doktor olma isteğini yerine getirebileceğini aktararak şunları söyledi:

“Ben YÖS sınavında İstanbul Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi’nin sınavlarına girdim. Bunların üçünü de kazandım. 80 soruda 78 doğru cevap çıkardım. Ama ben tıp okumak istediğim için Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettim. Çünkü ben küçükten beri tıp okumak ve doktor olmak istiyordum. İnsanlığa yardım etmek istiyorum. Suriye’de durumlar malum. Orada her meslekten insana ihtiyacımız var. Doktor olsun mühendis olsun. Ben doktorluğu seçtim. Doktorluk yapmak işitiyorum ve başarılı olabileceğime inanıyorum. Suriye’deki durum düzelince ülkeme dönmek isterim. Türkiye’nin eğitiminden de faydalanmak istiyorum. Dönmek ilgili kararımız, Suriye’deki duruma bağlı.”

Okul Müdürü İbrahim Durgut ise, Swaid’in Türkçeyi geç öğrenmesine rağmen büyük başarı yakaladığını kaydetti. Durgut ayrıca Swaid’in Tıp Fakültesini kazanarak okula katma değer kazandırmasından dolayı kendisine teşekkür etti.

Hayati Kanat