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Suriye'deki muhaliflerden ateşkes uyarısı

Suriye'de, rejim muhalif güçleri, Şam’ın kuzeybatısında Esad rejiminin saldırılarının devam etmesi halinde ateşkesi iptal edecekleri ikazında bulundu.

Suriyedeki muhaliflerden ateşkes uyarısı

31 Aralık 2016 17:28

Muhalifler, rejim güçlerinin anlaşmayı ihlal etmeye devam etmeleri durumunda, Türkiye ve Rusya arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını tekrar gözden geçireceklerini ve anlaşmayı yok sayacakları ikazında bulundu.

Suriye İnsan Hakları gözlemcileri ve İngiltere merkezli gözetim gruplarının cumartesi günü ateşkes anlaşmasına büyük oranda uyulduğunu belirtmesine rağmen, bazı bölgelerde çatışmaların ve hava saldırılarının devam ettiği gözlendi.

Silahlı muhalif grupları tarafından imzalanan bir bildiride "Rejim tarafından devam eden anlaşma ihlalleri, devrim gruplarının kontrolünde bulunan bölgelere saldırı girişimleri anlaşmayı geçersiz kılacaktır” dedi.
Hükümet güçlerinin ve müttefiklerinin, özellikle Kuzeybatı Şam’da bir bölgede ilerlemeye çalıştıkları belirtiliyor.
Ateşkes şartlarında ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra hiçbir askeri operasyonun olmayacağı, hiçbir tarafından ateşkesi suiistimal etmeyeceğini şart koşuyor. Muhalifler bütün Suriye’de silahların susmanın garanti edilmesini istiyor.
 


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