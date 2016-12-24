Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Suriye’den gelen araçlar sınırdışı ediliyor

Suriye’den gelen araçlar sınırdışı ediliyor

Gümrük Bakanlığı’nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınırdan geçen araçlarda usulsüzlük yapıldığı nedeniyle Suriye’den gelen araçlar sınır dışı edilmeye başlandı.

Suriyeden gelen araçlar sınırdışı ediliyor

24 Aralık 2016 15:32

2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaştan kaçarak aileleri ile Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin araçları sınır dışı ediliyor. Araçlarıyla Türkiye’ ye girişi yapıp ve burada usulsüz devir işlemleri olduğu tespit edilen Suriyelilerin araçları çekicilerle Cilvegözü Sınır Kapısından geçerek İdlib’e götürülüyor. Suriye tarafına götürülen araçlar burada tüccarlara teslim edilerek satışı gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye’den gelen araçlara plaka dağıtımının ardından ortaya çıkan usulsüz devirden dolayı devir süresi biten araçlar Cilvegözü Sınır Kapısından sınır dışı ediliyor.
Hatay’dan Suriye tarafına geçiş yapacak araçları çeken Çekici araçları, sınır kapısında yapılan işlemlerinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısından geçerek İdlib’e gidiyor.
Usülsüz devir’den dolayı sınır dışı edilecek araçların Suriye’ye gönderilmesi devam edecek. 

Buğra Güney

Etiketler: Gümrük Bakanlığı, Suriye’den gelen araçlar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç