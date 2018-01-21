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Suriye'den gelen roketle kızını kaybetmişti, o anne Afrin operasyonu için teşekkür etti

Kilis'te iki yıl önce DEAŞ terör örgütünün roketli saldırısı sonucu ölen 5 yaşındaki Nisa Döne Sezer'in ailesi, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Suriyeden gelen roketle kızını kaybetmişti, o anne Afrin operasyonu için teşekkür etti

21 Ocak 2018 16:07
Suriye'den gelen roketle kızını kaybetmişti, o anne Afrin operasyonu için teşekkür etti - Tıkla İzle

5 Mayıs 2016 tarihinde DEAŞ kontrolündeki bölgelerden Türkiye topraklarına atılan roketler sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Nisa Döne Sezer’in ailesi, Afrin'e başlatılan operasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti. Çocuğunu bir terör örgütünün saldırısında kaybettiğini belirten anne Zehra ve baba İsmail Sezer, İHA'ya açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan ve Başbakan Binali yıldırım'a duan eden Zehra Sezer, "Bizim terör örgütünden canımız yandı. Bu olaydan sonra ilk önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Şimdi Afrin'e girdiler. Devletimiz, milletimiz hiçbir zaman yıkılmayacak. Biz bu acıyı yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Afrin'e yapılan harekat ile PYD kontrolündeki bölgelerden de Kilis'e roket atıldığını anlatan acılı anne, "Dün gece yine roket atıldı. Sabaha kadar çocuklarımız uyuyamadı korkudan, başkanımızdan yardım bekliyoruz. Terör örgütleri DEAŞ, PKK kahrolsun, gözyaşları dinsin" şeklinde konuştu.

Baba İsmail Sezer ise artık Kilis'e saldırıların son bulacağına inandığını ifade ederek, "Ben kızımı kaybettim, kimse evladını kaybetmesin. Bu bomba atılmasının önlenmesini istiyoruz. Başbakanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Anne Zehra Sezer yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Sezer çiftçinin 8 yaşında Resul ve 1 yaşında Ahmet Yiğit isminde iki çocukları daha bulunuyor. 

Mehmet Ali Dağ - Abdülkadir Güneş
 

 

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