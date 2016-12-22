Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye’ye sevkleri sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen ambulanslara alınarak Hatay’daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 182’ye çıktı. Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) alınan bilgiye göre, 182 yaralıdan 80’i Hatay dışındaki hastanelere gönderildi. Öte yandan 15 kişinin öldüğü ve 23 kişinin taburcu olduğu ifade edildi.

Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay’a sevkinin devam etmesi bekleniyor.

Buğra Güney