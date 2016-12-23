Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevkleri sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınarak Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 203'e çıktı.

83'ünün çocuk olduğu öğrenilen yaralılardan 18'inin hayatını kaybettiği, 81'inin Hatay dışındaki hastanelere sevk edildiği, 28 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay'a sevki devam ediyor.

Ecevit Cemiloğlu