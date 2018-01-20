Diğer
Kategoriler

Suriye’den Lübnan’a gitmeye çalışan 15 göçmen donmuş halde bulundu

Suriye'den Lübnan'a gitmeye çalışırken dağda donarak hayatını kaybeden 15 göçmenin cesedi bulundu.

Suriyeden Lübnana gitmeye çalışan 15 göçmen donmuş halde bulundu

20 Ocak 2018 16:39

Suriye'den Lübnan'a geçmeye çalışırken aralarında çocukların da bulunduğu 15 göçmenin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Göçmenlerin kaçak yollardan Lübnan’a geçmeye çalışırken şiddetli kar ve fırtına sonucu donarak hayatını kaybettiği 13 cesedin Cuma günü bugünde 2 cesedin bulunmasıyla ölü sayısının 15’e bildirildi.

Lübnan sivil Savunma ekipleri, Suriye sınırındaki Masna bölgesinde donmuş halde cesetleri bulduklarını açıkladı. Bölgede 2 kaçakçının da gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan, 2011 yılının başından beri ülkesindeki çatışmadan kaçıp Lübnan’a gelen yaklaşık 1 milyon Suriyelinin olduğu belirtiliyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç