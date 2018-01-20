Suriye’den Lübnan’a gitmeye çalışan 15 göçmen donmuş halde bulundu

Suriye'den Lübnan'a geçmeye çalışırken aralarında çocukların da bulunduğu 15 göçmenin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.
Göçmenlerin kaçak yollardan Lübnan’a geçmeye çalışırken şiddetli kar ve fırtına sonucu donarak hayatını kaybettiği 13 cesedin Cuma günü bugünde 2 cesedin bulunmasıyla ölü sayısının 15’e bildirildi.
Lübnan sivil Savunma ekipleri, Suriye sınırındaki Masna bölgesinde donmuş halde cesetleri bulduklarını açıkladı. Bölgede 2 kaçakçının da gözaltına alındığı aktarıldı.
Öte yandan, 2011 yılının başından beri ülkesindeki çatışmadan kaçıp Lübnan’a gelen yaklaşık 1 milyon Suriyelinin olduğu belirtiliyor.