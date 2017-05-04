Suriyeli aile 500 yıllık geleneği Gaziantep'te sürdürüyor

Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve günümüze uzanan kilim geleneği Suriyeli Kasım ailesi tarafından Gaziantep'te yaşatılıyor. Kasım ailesi Osmanlı döneminden beri yaklaşık 500 yıldır kilim işini yapıyor. Dede mesleğini sürdüren Suriyeli Muhammed Kasım, Halep’ten geldiklerini ve 500 yıldır kilim işini yaptıklarını söyledi. Halep’teki dükkanlarının savaşta yıkıldığını belirten Kasım, Gaziantep'e geldiklerini ve burada da bu işten ayrılamadıklarını ifade etti.

“500 yıldır bu işi yapıyoruz”

Kasım, "Biz Osmanlı döneminden bugüne kilim dokumacılığı yapıyoruz. Ailece bu işi yapıyoruz. Halep'te bu işi yapan öncü ailelerden biriydik. Ancak savaşta bu dükkanlarımızı kaybedince Gaziantep'e geldik. Burada bir süre farklı işlerde çalıştım, ancak bu meslekten kopamadım, çünkü bu benim ata mesleğim. Burada kendime bir dükkan açtım. Kilim üretip satıyorum. Allah'a şükür işim çok iyidir” dedi.

Lider Olgun



