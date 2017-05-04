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Suriyeli aile 500 yıllık geleneği Gaziantep'te sürdürüyor

Suriyeli Kasım ailesi 500 yıldır devam ettirdiği kilim dokumacılığını Gaziantep'te devam ettiriyor.

Suriyeli aile 500 yıllık geleneği Gaziantepte sürdürüyor

04 Mayıs 2017 11:48
Suriyeli aile 500 yıllık geleneği Gaziantep'te sürdürüyor - Tıkla İzle

Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve günümüze uzanan kilim geleneği Suriyeli Kasım ailesi tarafından Gaziantep'te yaşatılıyor. Kasım ailesi Osmanlı döneminden beri yaklaşık 500 yıldır kilim işini yapıyor. Dede mesleğini sürdüren Suriyeli Muhammed Kasım, Halep’ten geldiklerini ve 500 yıldır kilim işini yaptıklarını söyledi. Halep’teki dükkanlarının savaşta yıkıldığını belirten Kasım, Gaziantep'e geldiklerini ve burada da bu işten ayrılamadıklarını ifade etti.

“500 yıldır bu işi yapıyoruz”

Kasım, "Biz Osmanlı döneminden bugüne kilim dokumacılığı yapıyoruz. Ailece bu işi yapıyoruz. Halep'te bu işi yapan öncü ailelerden biriydik. Ancak savaşta bu dükkanlarımızı kaybedince Gaziantep'e geldik. Burada bir süre farklı işlerde çalıştım, ancak bu meslekten kopamadım, çünkü bu benim ata mesleğim. Burada kendime bir dükkan açtım. Kilim üretip satıyorum. Allah'a şükür işim çok iyidir” dedi.

Lider Olgun

 

Etiketler: Gaziantep, Suriyeli Kasım ailesi


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