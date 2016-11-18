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Suriyeli aileden 5 kg altın çalan hırsızlar yakalandı

Bahçelievler’de kendilerine polis süsü vererek Suriyeli aileden 5 kg altın çalan hırsızlar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 saat içerisinde yakalandı.

Suriyeli aileden 5 kg altın çalan hırsızlar yakalandı

18 Kasım 2016 07:42
Suriyeli aileden 5 kg altın çalan hırsızlar yakalandı - Tıkla İzle

Bahçelievler’de kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra Suriyeli ailenin evine giren 3 şüpheli 5 kg altın ve bir miktar para çalarak kayıplara karışmıştı. Suriyeli ailenin şikâyeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin beyaz bir otomobille kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelilerin İstanbul’dan kaçmak için harekete geçtiği anlaşıldı. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin 2’si Esenler’de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, diğer 1’i ise Çamlıca Gişelerde Gaziantep’e giden bir otobüsle kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı. Çalınan altınların şüphelilerin üzerinde çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların Suriye uyruklu olduğu ifade edildi.

İstanbul’dan kaçmak üzereyken ekipler tarafından yakalanan 3 şüpheli Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

Oğuzcan Yazar
İSTANBUL 


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