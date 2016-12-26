Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Suriyeli ailenin çadırı yandı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriyeli ailenin çadırı yandı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Suriyeli ailenin içinde bulunduğu çadırda sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Suriyeli ailenin çadırı yandı: 1 ölü, 4 yaralı

26 Aralık 2016 09:52
Suriyeli ailenin çadırı yandı: 1 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Azez ilçesine bağlı Babul Selam Sınır Kapısı çevresinde çadırda kalan Avaniy ailesi ısınmak içi yaktığı odun sobasının devrilmesi sonucu barındıkları çadırlar yandı. Yangın sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba Abdülbahsi, anne Baran ile çocukları Ravan, Nur ve Maran Avaniy çadırın bulunduğu bölgeden uzaklaştırıldı. Muhaliflere ait itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilen 5 kişiden henüz 10 aylık olan Maran yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer yaralılar ise çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: çadır yangını, suriyeli aile


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç