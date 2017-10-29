Suriyeli ailenin elleri bağlanarak gasp edildiği olayda şok eden detaylar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, kendilerine polis süsü vererek girdikleri 7 kişilik Suriyeli ailenin evinde aileyi gasp eden 5 zanlıdan birini yakaladı. Ekipler, yaptıkları detaylı kamera çalışmalarda zanlıların izine rastlarken, zanlılardan Suriye uyruklu Ahmet M.’nin eşgalini belirledi. Şahsın kimliğini tespit eden Gasp Büro ekipleri, İnönü Caddesi'nde yaptığı operasyon ile Ahmet M.’yi gözaltına aldı.

Evinde askeri kamuflaj bulundu

Ahmet M.’nin evinde de arama yapan ekipler, olayda kullanılan askeri kamuflaj ile olayda kullanılan bıçağı ele geçirdi. Evde ipe asılı vaziyette kurutulurken bulunan kamuflaj ile ele geçirilen bıçak ve diğer malzemelere el koyan ekipler şahsı ise sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Şok eden detaylar ortaya çıktı

Sorguda suçunu itiraf eden Ahmet M.’nin ifadeleri olayla ilgili şok eden detayları da ortaya çıkardı. Zanlı Ahmet M.’nin ifadesinde cep telefonuna sosyal medyadan indirdiği polis telsizi sesini aileye dinleterek, kapıyı açtırdıklarını söylediği ileri sürüldü. Suriyeli ailenin bireylerinin ellerini bağlayan, şahısları darp eden ve paraların bir miktarını alanın kendisi olduğunu da itiraf ettiği iddia edilen zanlı Ahmet M.’nin, toplam bin 500 TL para gasp ettiklerini, kendi payına ise 300 TL düştüğünü söylediği belirtildi.

Sorguda dolandırıldığını anladı

Polisin olayda 2 bin 500 TL para ile birlikte 60 karton sigara ve 3 adet cep telefonu gasp edildiğini söylemesi üzerine ise zanlının kendisinin de diğer arkadaşları tarafından dolandırılmış olabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şahsın üzerinde 111 TL ele geçirilirken, paraya sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

Zanlı sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Gasp olayının ardından kaçak sigara sattığı belirlenen Suriyeli mağdur aileye ise Karşıyaka Polis Merkezi tarafından işlem yapıldığı öğrenildi.

Orhan Erkılıç - Abdülkadir Güneş