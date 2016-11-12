Edinilen bilgiye göre yangın Korkuteli Aşağıpazar Mahallesi’nde Ata Vural’a ait, Suriyeli vatandaşların ikamet ettiği evde çıktı. Sabah saatlerinde oturma odasında başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangını gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Ev içinde birçok eşya yanarken, yangın üst kata ulaşmadan söndürüldü.

Adem Durmaz