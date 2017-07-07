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Suriyeli ailenin yıkık evde yaşam mücadelesi

Suriye’deki iç savaştan kaçarak, Türkiye’ye sığınan ve Batman’a yerleşen 4 nüfuslu mülteci aile, bir bölümü yıkılan kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyor.

Suriyeli ailenin yıkık evde yaşam mücadelesi

07 Temmuz 2017 12:00

Suriye’nin Kamışlı kentinden, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınarak, Batman’a yerleşen mülteci aile kerpiç bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Bir bölümü yağmur ve rüzgardan dolayı yıkılan evde yaşayan 4 nüfuslu ailenin dramı yürek burkuyor. Aile reisi Mehmet Özdemir, Kamışlı kentinde huzur içinde yaşadıklarını ve geçimlerini sağlayabildiklerini belirterek, “Savaş sonrası Batman’a yakınlarımızın yanına sığındık. Burada kaldığımız evin bir bölümü yağmur ve rüzgardan dolayı yıkıldı. Onaracak gücüm yok. Bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Burada bu şekilde yaşamaya korkuyoruz ama elimizden başka bir şey gelmiyor” dedi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım


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