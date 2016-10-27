Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da kimliği belirsiz bir kadın, 1 buçuk yaşındaki erkek çocuğunu AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığı önüne bırakarak kaçtı. AK Parti önünde bir çocuğun ağladığını gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, çevrede inceleme yaparak çocuğun yakınlarını aradı. Çocuğun yakınlarını bulamayan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler 1 buçuk yaşındaki bebeği sağlık kontrolü için hastaneye götürürken, polis ekipleri ise Suriye uyruklu olduğu belirlenen çocuğu terk edip giden kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

