Suriyeli anne gözyaşları içinde kaybolan çocuğunu aradı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Karaçayır Mahallesi’nde bulunan parka çocuklarını eğlendirmek için götüren anne bir süre sonra küçük oğlunun parkta olmadığını fark etti. Bir süre park etrafında çocuğunu arayan fakat bulamayan Suriyeli uyruklu anne, bir anda paniğe kapılarak gözyaşları içinde çocuğuna seslenmeye başladı. Kaybolan küçük çocuktan bir ses gelmeyince gözü yaşlı anne, parkta bulunan diğer vatandaşlara oğlunun fotoğrafını cep telefonundan göstererek kaybolduğunu anlatmaya çalıştı.



Gözü yaşlı annenin fotoğrafı gösterdiği vatandaşlardan birisinin çocuğu park içinde koşarken gördüğünü söylemesi üzerine, Suriyeli anne gösterilen yöne doğru giderek oğlunu aramaya devam etti. Bir süre sonra kaybolan çocuk vatandaşların gösterdiği yerden koşarak annesinin yanına geldi. Oğlunun kendisine koştuğunu gören anne kaybolan çocuğuna sıkı sıkı sarılarak ağladı. Daha sonra bebek arabasına bindirilen çocuk ailesiyle birlikte parktan ayrıldı. Kaybolan çocuğun ağabeyi de annesiyle birlikte uzun süre gözyaşı döktü.

Faruk Çidem