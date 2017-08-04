Diğer
Kategoriler

Suriyeli anne gözyaşları içinde kaybolan çocuğunu aradı

Bolu’da, çocuğunu oyun parkında kaybeden Suriyeli anne, gözyaşları içinde aradığı oğluna vatandaşların yardımıyla kavuştu.

Suriyeli anne gözyaşları içinde kaybolan çocuğunu aradı

04 Ağustos 2017 11:25

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Karaçayır Mahallesi’nde bulunan parka çocuklarını eğlendirmek için götüren anne bir süre sonra küçük oğlunun parkta olmadığını fark etti. Bir süre park etrafında çocuğunu arayan fakat bulamayan Suriyeli uyruklu anne, bir anda paniğe kapılarak gözyaşları içinde çocuğuna seslenmeye başladı. Kaybolan küçük çocuktan bir ses gelmeyince gözü yaşlı anne, parkta bulunan diğer vatandaşlara oğlunun fotoğrafını cep telefonundan göstererek kaybolduğunu anlatmaya çalıştı.

Gözü yaşlı annenin fotoğrafı gösterdiği vatandaşlardan birisinin çocuğu park içinde koşarken gördüğünü söylemesi üzerine, Suriyeli anne gösterilen yöne doğru giderek oğlunu aramaya devam etti. Bir süre sonra kaybolan çocuk vatandaşların gösterdiği yerden koşarak annesinin yanına geldi. Oğlunun kendisine koştuğunu gören anne kaybolan çocuğuna sıkı sıkı sarılarak ağladı. Daha sonra bebek arabasına bindirilen çocuk ailesiyle birlikte parktan ayrıldı. Kaybolan çocuğun ağabeyi de annesiyle birlikte uzun süre gözyaşı döktü.

Faruk Çidem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!