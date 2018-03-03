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Suriyeli annenin gözü sınır kapısında

PYD’nin kontrolündeki Heseke bölgesinde yaşayan oğlunu Türkiye’ye getirmek için uzun çaba sarf eden gözü yaşlı Suriyeli anne, 12 gündür Kilis Öncüpınar Sınır kapısının girişini gözlüyor.

Suriyeli annenin gözü sınır kapısında

03 Mart 2018 14:59

2014 yılında Suriye’den kaçarak önce Türkiye’ye ardından da Hollanda’ya giden 38 yaşındaki Sara Süleymanı, PYD’nin kontrolündeki Haseke bölgesinde yaşayan oğlunu kavuşmak istiyor. Uzun süre önce eşinden boşanan genç kadın, Suriye’deki yaşanan iç savaştan kaçış yolculuğunun tehlikeli olacağını düşünerek 8 yasındaki oğlu Muhammed’i dedesinin yanına bırakarak yola çıktı. 

Yakınları ile birlikte önce Şanlıurfa’ya gelen Sara Süleymanı, ardından da Avrupa hayali için İzmir’e gitti. İnsan tacirleri tarafından bindirildikleri lastik botla Yunanista’na geçen avukat anne, sıkıntılı bir yolculukla Hollanda’ya ulaştı. Yolculuk sırasında rahatsızlanan ağabeyini kaybeden genç kadın, 2017 yılında Hollanda’da oturuma izni almaya hak kazandı. 

Yıllardır ayrı kaldığı evladına kavuşmanın hayaliyle yanıp tutuşan acılı anne, pasaport başvurusunun kabul edilmesinin ardından, vize başvurusu yaparak soluğa Kilis’te aldı. Anneyi oğluna kavuşturmak için yoğun çaba sarf eden Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, gözü yaşlı anne için özel izin aldı. Ancak PYD’nin kontrolündeki Heseke bölgesinde yaşanan 12 yaşındaki küçük Muhammed, bölgede yaşanan sıkıntılar sebebiyle Öncüpınar Sınır Kapısına getirilemedi. 

Oğluna kavuşmanın hayaliyle Kilis Öncüpınar Sınır kapısından bir an olsun gözünü ayırmayan anne, "Oğlumu kavuşmadan buradan ayrılmayacağım. Türkiye’den Allah razı olsun. Oğlum tehlikeli bölgeden çıkarılıp, Türk askerinin olduğu yere kadar getirilirse ona kavuşacağım. Telefonla oğlumla görüşüyorum. Ancak 4 yıldır onu görmüyorum. Ona kavuşacağım günü umutla bekliyorum" diye konuştu. 

Abdülkadir Güneş

Etiketler: sınır kapısı, Suriye, Suriyeli anne

 

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