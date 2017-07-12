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Suriyeli annenin ‘Sakarya’ sendromu

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Sakarya’nın Kaynarca İlçesinde uğradığı tecavüzden sonra hunharca katledilen 20 yaşındaki 9 aylık hamile Mefta Emani ile 10 aylık bebeği Halaf’ın yaşadığı vahşet, Aydın’ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde yaşayan bir başka Suriyeli anne Rime Avzeri’yi tedirgin etti.

Suriyeli annenin Sakarya sendromu

12 Temmuz 2017 09:32

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi’nde eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan Rime Avzeri (32), Sakarya’da Suriyeli kadının ve çocuğunun öldürüldüğü haberi karşısında büyük korku ve endişe duyduklarını ifade etti. Suriye’de yaşanan ‘iç savaş’ın ardından önce Urfa’ya ardından Aydın’a gelen Avzeri, Türkiye’yi çok sevdiklerini ancak yaşanan olaylar nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

Suriye’deki evlerinin yerle bir olduğunu ve kapılarını açtığı için Türk halkına minnet duyduklarını belirten Avzeri, Aydın’da yeni bir hayat kurduklarını ancak ülkelerine dönmek istediklerini söyleyerek şunları kaydetti:
“3 sene önce Türkiye’ye geldim. Türkiye’yi seviyoruz. Çok zorluk çektik. Aç kaldık. İşsiz kaldık. Şimdi kendimize iş bulduk ve çalışıyoruz. Burada çocuklarımız var. Ailemizden çok insan kaybettik. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. Suriye’de savaş bitti. Ülkemize dönmek istiyoruz ama evlerimiz yerle bir oldu. Hiçbir şeyimiz yok. Türkiye’de can güvenliğimiz var. Suriye’de kadınlarımız tecavüze uğruyordu. Çocukları kaçırdılar, öldürdüler. Türkiye’de güvendeyiz.”

“Öldürülen Suriyeli Kadın için çok üzüldük. Türkiye’deki insanlar çok üzüldü. Suriye’de çok daha kötülerini yaşadık. Gözlerimizin önünde fenalıklar yaptılar. Amerika, DAEŞ, ailemizi evlerimizi her şeyimizi aldı. Türkiye cennet ama burada yaşayan insanlar bunu bilmiyor. Suriye de çok güzeldi. Şimdi sadece yıkıntılar kaldı. Korkuyla yaşamak istemiyoruz” diyen Avzeri, çocuklarının can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. 


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