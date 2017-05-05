Suriyeli bakkalın çatısı alev alev böyle yandı

Yangın nedeniyle bakkal dükkanında maddi hasar meydana gelirken çatının alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi üzerinde bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. Suriyeli bir kişinin işlettiği bakkalın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatının bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken dükkanda maddi hasara meydana geldi.

Çatının alev topuna döndüğü anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.