2011 yılında Suriye’deki çatışma ortamından kaçıp Türkiye’ye sığınan Biyomedikal Mühendisi Mohamad Mouaz Alzen (27), 2016 başlarında ise İzmir’de bir işyeri açtı. İddialara göre çalışma izni olmadığı için dükkanı kapatılan Alzen, sınır dışı edilmek üzere İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Alzen’in avukatlığını yapan Mustafa Oğuz Kurdu, “Müvekkilim, işyeri açmadan önce vergi levhası, oda belgesi, sicil kaydı gibi belgeleri olmasına rağmen işyeri kapatıldı. İkamet izni için yaptığı başvuru da çalışma izni olmadığı gerekçesiyle reddedil. Bununla ilgili yaptığımız hukuksal başvuru da mahkemece reddedil. Müvekkilim 4,5 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve herhangi bir sabıka kaydı da bulunmuyor. 3 lisan bilen, kültürlü birikimli birisi. Avrupalıların kendi ülkelerine empoze etmek istediği kişilerdendir” dedi.

“İdam tehlikesi var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda açıklaması olduğunu ve müvekkilinin de bu açıklamaya güvenerek işyeri açtığını ifade eden Avukat Kurdu, “Müvekkilim ülkesine iade edilirse, kendisi savaş nedeniyle askerlik yapmadığı için ‘vatan hainliği’ suçuyla yargılanabilir. Bu durumda idam edilme riski de var. Bu hususları yetkililere bildirdik fakat bir netice alamadık” şeklinde konuştu. Mohamad Mouaz Alzen’in yaklaşık 10 gündür İzmir İl Göç İdaresinde tutulduğunu aktaran Kurdu, “Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra sınır dışı edilecek. Benzer durumlarda iade edilen kişilerin idam edildiğini medyadan öğrenmiştik” dedi.

“Huzur bulmak için geldik, dönmek çok tehlikeli”

Henüz 11 aylık olan kızları Maria ile eşinin akıbetini merak eden Esma Alzen ise 4 senedir Türkiye’de yaşadıklarını ve çalışma izinleri olmadığı için büyük sıkıntı çektiklerini söyledi. Eşinin yokluğunda kızıyla birlikte sıkıntılar yaşadığını aktaran Esma Alzen, “Onu 10 gündür göremedik, çok özledik” ifadelerini kullandı.

Suriye’den huzur bulmak için buraya geldiklerini kaydeden Esma Alzen, “Savaştan kaçıp geldik. Şimdi de Mouaz’ı bekliyoruz. Suriye’ye dönme ihtimali çok tehlikeli. Biz buraya huzurlu olmak için geldik geri dönmek çok tehlikeli” dedi.

ALİ GÖZETEN-SİNAN YENİÇERİ