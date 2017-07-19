Suriyeli çocuğa zabıta şiddeti

6 nüfuslu Kemal ailesi, Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle ülkelerini terk edip Diyarbakır’a yerleşti. Aile reisi, engelinden dolayı iş yapamaz duruma geldiğinde 12 yaşındaki Kemal, 7 yaşındaki kız kardeşi Sabbah’ı da yanına alıp sokağa çıkarak, çalışmaya başladı. Dilenmek yerine su satıp ailesini geçindirmeye çalışan Kamil, 5 gün önce sabah saatlerinde su sattığı sırada yanına gelen zabıta tarafından darp edilerek, arabasına el konuldu. Kamil’in darp edilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan küçük Kamil, babasının yanına giderek olan biteni anlattı. Evde bulunan yedek el arabasını alıp pet şişelerle su dolduran Kamil, ürke ürke şiddet gördüğü yere gelip su satmaya devam etti.

Yaşıtları yaz tatilinde o tartıyla para kazanmanın peşinde

12 yaşındaki Kamil’in 7 yaşındaki kız kardeşi Sabbah da eline aldığı tartıyla ağabeyine yardım etmeye çalışıyor. Yaşıtlarının yaz tatilinde parklarda eğlendiği Sabbah, ailesinin maddi olarak zor durumda kaldığı bu günlerde hem ağabeyine arkadaş oluyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. 7 yaşında olmasına rağmen okul yüzü görmeyen Sabbah’ın tek isteği, yaşıtları gibi okula gidip eğitimini tamamlamak.

“Okula gitmeyi çok istiyorum”

Kameralara da yansıyan şiddet olayını İHA muhabirine anlatan Kamil, 12 yaşında olduğunu ve 3 kardeşinin olduğunu söyledi. Babasının bazen şerbet sattığını fakat sakat olduğu için çok fazla dışarı çıkamadığını belirten Kamil, “Annem de ancak bize bakıyor. 3 kardeşimden ikisi henüz küçük çalışamıyor. Ben ve kız kardeşim dışarıdayız, ben su satıyorum o insanların kilosunu tartarak para kazanıyor. Ben burada su sattığım için zabıtalar beni dövdü daha sonra arabamı alıp gittiler. Daha sonra eve gittim ve olan biteni babama anlattım. Evdeki yedek arabayı alıp tekrar su satmaya başladım. Evi biz geçindiriyoruz, babam şerbet satmaya çalışıyor ama sakat olduğu için çok fazla dışarı çıkamıyor. Okula gitmiyorum, okula gitmeyi çok isterdim, büyüyünce de öğretmen olmak isterdim” dedi.

7 yaşındaki Sabbah ise, “Ağabeyim ile burada çalışıp para kazanmaya çalışıyoruz. Ben insanları tartıyorum. Okula gitmiyorum ama gitmeyi çok isterdim. Ağabeyim ile çalışıp ailemizi geçindiriyoruz. Okula gitmeyi çok istiyorum” diye konuştu.

Aydın Yorat