Hastaya tedavisinin ardından kimlik sorulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Oğlunu ihmal sonucu kaybettiğini öne süren İzzettin Ahmed, "Cuma günü akşam çocuğum rahatsızlandı. Bir yakınımın aracıyla Önce Kepez'de bir hastaneye gittik, kimlik olmadığı için kabul etmediler. Buradan Eğitim Araştırma Hastanesine gittim ancak kimlik olmadığı için burada da kabul edilmedi. Atatürk Devlet Hastanesine gittim, orada da 'çocuk doktoru yok' dediler. Kırcami bölgesinde bir hastaneye gittim, burada doktor çocuğa baktı ve çocukta bir şey olmadığını söyledi. Ama çocuğum yarı baygındı. 'Çocuğunu Cumartesi günü getir' dediler, eve gittik, sabah kalktığımda çocuğum yatağında ölmüştü. Ben ülkemden savaştan kaçtım, burada hastanede öldü. Bizim sıkıntımız kimlik. Kimliğimiz olsaydı çocuğumun tedavisi yapılacaktı. Hastane beni aradı özür dilemek için ama ben kabul etmedim. Ben sorumlulardan şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan polis, ifadesine başvurulmak üzere İzzettin Ahmed'i polis merkezine götürdü. İzzettin Ahmed, ifadesinin ardından kendisini geri çeviren personeli teşhis etmek için polis eşliğinde 4 hastaneye götürülüp güvenlik kameraları kontrol edildi ve hastaneye gelip gelmediği inceleme altına alındı. 7 yaşında hayatını kaybeden Ali İzzettin ise Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.

Sağlık Bakanlığından soruşturma

İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, "İddia edildiği gibi hastanın hastanelerimizde herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. İddialar üzerine sayın bakanımız Recep Akdağ'ın talimatıyla idari soruşturma ve savcılık tarafından da adli soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın neticesi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca hastanelerimizde, acil sağlık hizmetleri konusunda Türk vatandaşlarıyla herhangi bir ülkeden gelen yabancı ülke vatandaşları arasında uygulama farklılığı yoktur. Bireyler hastane acil servislerimize geldiğinde ve acil hasta olduğu tespit edildiğinde öncelikle gerekli sağlık hizmetini almaktadır. Kimlik kontrolü bu hizmetten sonra yapılmaktadır" denildi.