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Suriyeli çocuğun Porsuk Çayı'na düşme anı kamerada

Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarında mendil sattığı sırada suya düşen 10 yaşındaki Suriyeli Cuma Babaali'nin çırpınışları kameraya yansırken, çocuk çevredeki vatandaşların yardımı sayesinde son anda kurtarıldı.

Suriyeli çocuğun Porsuk Çayına düşme anı kamerada

02 Mayıs 2017 11:23
Suriyeli çocuğun Porsuk Çayı'na düşme anı kamerada - Tıkla İzle

Adalar mevkiinde hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar Porsuk Çayı kenarına akın etti. Yoğun kalabalığı gören 10 yaşındaki Suriyeli Cuma Babaali mendil satabilmek için çayın kenarına indi. Bu sırada bir köpekten korkan Cuma Babaali suya düştü. Yüzme bilmediği gözlenen çocuk, suyun içinde çırpınmaya başladı. Suya batıp çıkan çocuğun yardımına Porsuk Çayı kenarında oturan gençler koştu. Suriyeli Cuma Babaali gençlerin elini tutarak, ölümden son anda kurtuldu. Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Ölmekten son anda kurtulan talihsiz çocuk mendil satmak için çayın kenarında dolaştığını söyleyerek, “Abi mendil satıyorum. Kardeşim var benim. Ekmek alacağım. Yok abi, köpek var. Korktum ben. Böyle yaptım. Bu abla böyle çıkardı. Suriye, Halep” ifadelerini kullandı.

Çocuğu kurtaran 21 yaşındaki Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Okan Hatipoğlu, “Porsuk kenarında oturuyorduk biz. Çocuk geldi düştü anlayamadık zaten. Ondan sonra kız arkadaşım söyledi bana çocuğun düştüğünü. Ondan sonra koştum, yetiştim, elinden tuttum. Sonra çıkardım çocuğu. Çocuk çok korkmuştu. Çok panik içindeydi. Sakinleştirmeye çalıştık onu biraz. O şekilde. Çok korktum ben. Kendimi atasım filan geldi. Elinden tuttuğum içinde mutlu bir şekilde çektim hemen. Sudan çıkardım çocuğu. Çok korkmuştu. Genelde izliyorlardı anlamadım ben insanları. Bazı insanlar sadece seyretmekle kaldı. Bazı insanlar benim gibi böyle panikledi. Evet biz ikimiz kurtardık. Çok farklı duygular içerisindeyim. Anlayamadım şu an tam neler içerisindeyim ama o şekilde yani” diye belirtti.

Çocuğun kurtarılması için mücadele eden Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Öğrencisi 20 yaşındaki Yaren Topa ise "Çocuk korkunca geri atladı. Düşüşü gördüm zaten. Çığlık attım. Arkadaşımda koştu yani. Köpekten korktu. Zaten ona sormuştu, ısırır mı ısırmaz mı diye. Ay benim aklım çıktı. Bir şey olsa zaten hani ben kendim de korkuyorum burada. Diğerleri de hiç bakmıyor yani. İnsan bir yetişir, şey yapar. Arkadaşım koştu” şeklinde konuştu. 

Muhammed Emin Beytul

Etiketler: porsuk çayı, Suriyeli çocuk


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