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Suriyeli çocuğun yürek yakan sorusu: Ölecek miyim?

Suriye’nin Halep kentine düzenlenen hava saldırısında etkilenen Suriyeli bir çocuk, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatırken sorduğu “Ölecek miyim?” sorusu yürek burktu.


22 Kasım 2016 14:49

Suriye’de 5 yıldan daha uzun bir süredir yaşanan iç savaş nedeniyle ülkenin birçok kenti harabeye dönerken, iç savaştan en fazla etkilenen ise masum çocuklar oldu. Fransa merkezli Suriye Yardım Derneği tarafından yayınlanan görüntüler bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Kimyasal silah saldırısına maruz kaldığı belirlenen 10 yaşlarındaki bir Suriyeli çocuğun sorduğu soru yürek burktu. Halep’te bir hastanede oksijen tedavisi gördüğü sırada görüntülenen çocuğun klor saldırısından etkilendiği belirtiliyor. Mavi bir battaniyeye sarılı küçük çocuk korku dolu gözlerle yaşadığı dakikaları “Savaş uçaklarını izliyordum. Bir şey fırlattı. Sarı dumanları gördüm. Kaçmaya başladık" diyerek anlattı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmaya devam eden küçük çocuk kardeşlerinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Ölecek miyim bayan? Ölecek miyim” diye soruyor.
Halep’in Ard El Amra mahallesine düzenlenen hava saldırısında etkilenen çocuğun durumunun iyi olduğu ifade edildi.
 

Etiketler: Halep, Suriye


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