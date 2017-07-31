Suriyeli çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Üçyüz Evler bölgesinde yaşandı. İnşaatta çalışan Suriyeli baba ve 15 yaşındaki oğlu İbrahim Hasan İbrahim, serinlemek için sulama kanalına girdi. 15 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Babasının kurtarmaya çalıştığı çocuk suda gözden kayboldu. Olayın ardından bölgeye gelen dalgıç polisler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarından Mahmut Yavuz, “Suriyeli işçiler karşı taraftaki cami inşaatında çalışıyorlardı. Serinlemek için kanala girdiler, bir kişi iyi yüzme bilmediği için çırpınmaya başladı. Diğerleri de onu kurtarmaya çalıştılar. Onu kurtaramayınca dibe battı ve boğuldu” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı

