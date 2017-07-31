Diğer
Kategoriler

Suriyeli çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Şanlıurfa’da serinlemek için babasıyla birlikte sulama kanalına giren 15 yaşındaki Suriyeli çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Suriyeli çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

31 Temmuz 2017 23:12

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Üçyüz Evler bölgesinde yaşandı. İnşaatta çalışan Suriyeli baba ve 15 yaşındaki oğlu İbrahim Hasan İbrahim, serinlemek için sulama kanalına girdi. 15 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Babasının kurtarmaya çalıştığı çocuk suda gözden kayboldu. Olayın ardından bölgeye gelen dalgıç polisler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarından Mahmut Yavuz, “Suriyeli işçiler karşı taraftaki cami inşaatında çalışıyorlardı. Serinlemek için kanala girdiler, bir kişi iyi yüzme bilmediği için çırpınmaya başladı. Diğerleri de onu kurtarmaya çalıştılar. Onu kurtaramayınca dibe battı ve boğuldu” dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!