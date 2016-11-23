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Suriyeli çocuklar ders başı yaptı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Muş’a sığınan 55 Suriyeli çocuk yeni eğitim yılına başladı.

Suriyeli çocuklar ders başı yaptı

23 Kasım 2016 12:38
Suriyeli çocuklar ders başı yaptı - Tıkla İzle

100. Yıl Zafer İlkokulu yöneticileri tarafından yapılan alan taramasında tespit edilen 24 Suriyeli çocuk için aynı okulda derslik açıldı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen görevlendirilince, Suriyeli çocuklar da eğitim öğretime başladı. Suriyelilerin eğitim gördüğü dersliği ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgi aldıktan sonra çocuklarla sohbet etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından getirilen hediyeleri Suriyeli çocuklara dağıttıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Cevdet Arslan, Suriye’deki savaştan ve zulümden kaçan insanların bir kısmının Muş’a geldiğini söyledi. 100. Yıl Zafer İlkokulu tarafından mahallelerde tarama yapıldığını ve 24 kişinin tespit edildiğini dile getiren Cevdet Arslan, "Yapılan tespitin ardından bu okulumuzda Suriyeli çocuklar için derslik açıldı ve burada eğitim görüyorlar. Bunların her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra Muş genelinde 55 Suriyeli öğrencimiz var. Diğer okullarımızda da dağınık olarak eğitim görenler de var.

Bakanlığımızın politikası da çocukların sınıflara dağıtılması ve o sınıflardaki kültürel yapıyı, kaynaşma hedefleniyor. Sınıflarda kaynaşarak eğitim alındığı zaman kültürel anlamda ve diğer değerler anlamında daha çabuk adapte oldukları için bakanlığımız böyle bir yol izlemektedir. Ancak öğrenci sayısının fazla olduğu mahallelerde de ayrı sınıflar oluşturulmaktadır. Biz, Suriyeli çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için valiliğimizin desteğiyle bu çalışmalarımızı yapmaktayız" dedi.

NEJDET ARMAĞAN 

Etiketler: muş haberleri, suriyeli çocuklar


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