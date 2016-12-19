Belediye binası önünde toplanan çocuklar ağızlarını bantla kapatıp, ellerinde İngilizce ve Arapça "Halep yanıyor, Halep helak, Halep’i kurtarın, Halep için yardım edin" yazılı dövizler tutarak Halep’in kurtarılmasını ve çocukların ölmemesini istedi.

Türk Bayrağı ve Özgür Suriye Bayrağı da tutan çocuklardan Rana Salih, Gasuz Mlık, Ule Şahadi, Halep’teki tahliyelerin bir an önce tamamlanmasını isteyerek, “Halep yanıyor, orada masum çocuklar ölüyor. Reyhanlı’da yaşayan Suriyeliler olarak Halepli kardeşlerimizin ölmemesini istiyoruz” dedi.

Bu arada, Gençler ve Çocuklar Komisyonu Başkanı Fida Nasri, Halep’te insanlık dramı yaşandığını belirterek, katliamların durmasını, savaşın sona ermesini, Halep’teki tahliyelerin tamamlanarak sivil halkın güvenli yerlere gelmesini istediklerini söyledi.

Ecevit Cemiloğlu



