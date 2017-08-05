Suriyeli çocukları kaçıran çete yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda Türkçe kursuna giden 10-12 yaşlarındaki iki Suriyeli çocuk, kurs çıkışı yanlarına yanaşan siyah renkli bir araçta bulunan 3 kişi tarafından araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Çocukları almaya gelen servis şoförünün çocukları kursun önünden alamadığı aileye bildirmesiyle olay ortaya çıktı. Çocuklarının kaçırıldığından habersiz olan aile, ilk olarak polise kayıp ihbarı yaptı. Polisten haber bekleyen aileyi akşam saatlerinde arayarak çocuklarını kaçırdıklarını söyleyen bir kişi, 500 bin dolar fidye istedi. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere ve Kurtarma Timi çalışma başlattı. Fidyecilerin aileye attığı fotoğrafları inceleyen polis, fotoğrafların Şile'de çekilmiş olabileceği ihtimali ile çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İki günlük çalışma sonucunda şüpheliler Murat Ç., Hürriyet D. ve Şuayip Demirel, Şile Mele istikametinde ormanlık alanda kaçarken önleri kesilerek kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Necmettin K. ve Ahmet N.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 1’i kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde ormanlık alanda şahısların yakalanması görülüyor. Emniyette çocukların ailelerine kavuşma anı sırasında ise duygusal anlar yaşandığı görüldü.

