Diğer
Kategoriler

Suriyeli çocukların okuma azmi

Mardin’de tartıcılık yapan Suriyeli 2 çocuğun okuma azmi görenlerin takdirini topluyor. Çocuklar, bir taraftan tartıcılık yaparken, diğer taraftan kaldırımlarda ders çalışıyor.

Suriyeli çocukların okuma azmi

25 Ekim 2016 12:14
Suriyeli çocukların okuma azmi - Tıkla İzle

Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerinde tartıcılık yapan iki Suriyeli çocuğun okuma azmi görenlerin takdirini topluyor. Kaldırıma bıraktıkları tartılarının yanında oturan 4’üncü sınıf öğrencileri Tarık ve Muhammed, bir taraftan tartıcılık yaparak aile ekonomisine katkıda bulunurken, diğer taraftan da kaldırımda ders çalışıyor.
8 yaşında olduğunu ve 4’üncü sınıfa gittiğini belirten Tarık, ailesiyle birlikte savaştan kaçarak Mardin’e yerleştiklerini söyledi. Gündüzleri Suriye Okulu’na gittiğini kaydeden Tarık, okuldan sonra da aile ekonomisine katkı sağlamak için gece geç saatlere kadar tartıcılık yaptığını, derslerini ihmal etmemek için de tartının başında ders çalıştığını kaydetti.

Mehmet Salih Keskin 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!