Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerinde tartıcılık yapan iki Suriyeli çocuğun okuma azmi görenlerin takdirini topluyor. Kaldırıma bıraktıkları tartılarının yanında oturan 4’üncü sınıf öğrencileri Tarık ve Muhammed, bir taraftan tartıcılık yaparak aile ekonomisine katkıda bulunurken, diğer taraftan da kaldırımda ders çalışıyor.

8 yaşında olduğunu ve 4’üncü sınıfa gittiğini belirten Tarık, ailesiyle birlikte savaştan kaçarak Mardin’e yerleştiklerini söyledi. Gündüzleri Suriye Okulu’na gittiğini kaydeden Tarık, okuldan sonra da aile ekonomisine katkı sağlamak için gece geç saatlere kadar tartıcılık yaptığını, derslerini ihmal etmemek için de tartının başında ders çalıştığını kaydetti.

Mehmet Salih Keskin



