Suriyeli çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Mevlana Kavşağı'nda süs havuzunda serinlemeye çalışan kağıt toplayıcısı Suriyeli 3 çocuğun tehlikeli eğlencesi, avukat Zeynep Zekiye Altıparmak tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bayan avukatın bir müvekkilinin yayındayken tesadüfen fark ettiği ve cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde atık kağıt topladıkları anlaşılan 3 çocuk, akan trafiğe rağmen araçların arasında koşarak kavşaktaki süs havuzuna tehlikeli şekilde atlayıp, ellerine aldıkları taşları alt geçitten aşağıya atıyorlar. Süs havuzunda da akrobasi hareketleri yapan çocuklar, araçların arasından hiçbir şey olmamış gibi koşarak süs havuzuna balıklama atlıyorlar.



Görüntüleri kaydeden avukat Zeynep Zekiye Altıparmak, sosyal medya hesabından çocukların tehlikeli oyunlarına dikkat çekti. Havuzda bir elektrik kaçağı olması halinde hayati tehlikenin kaçınılmaz olduğunu ifade eden avukat Altıparmak, “Çocukların havuz kenarından aldıkları taşları alt geçitten geçen araçlara atması maddi hasar haricinde feci kazaların olmasına neden olabilir. Bu çocuklar için acil önlem alınması gerekiyor" dedi.

Yetkilileri tedbir almaya çağıran avukat Altıparmak, aksi takdirde acı sonuçlar ortaya çıkabileceğini kaydetti. Altıparmak, sosyal medya hesabından şöyle seslendi:

"Mevlana Kavşağı'ndaki süs havuzunu mesken tutmuş 3 çocuk (3'üncüsü kadraj dışı), gün boyu havuzda akrobasi yapıyorlar. Havuzda bir elektrik kaçağı olması halinde hayati tehlikeleri kaçınılmaz. Bununla birlikte bu çocuklar potansiyel tehlike. Videonun devamında göreceğiniz gibi havuz kenarlarından aldıkları taşları alt geçitten geçen araçlara atıyorlar. Maddi hasar haricinde feci kazaların olması, yaralanma, hatta ölüme sebebiyet vermeleri içten bile değil. Çocuk oldukları (muhtemelen 12 yaşında altındalar) için cezai ehliyetleri de olmayacağından yaptıklarının ceremesini de çekmeyeceklerdir. Bu çocuklar için acil önlem alınması gerekmekte. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen can ve mal güvenliğimizi koruyalım. Bu çocukların başına bir şey gelmesi halinde yarın TV'ler önce belediyeleri suçlayacaklardır."