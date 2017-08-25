Diğer
Kategoriler

Suriyeli dilencilere operasyon: 64 gözaltı

Adana’da çocuklarını dilendiren Suriye uyruklu ailelere yönelik yapılan operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.

Suriyeli dilencilere operasyon: 64 gözaltı

25 Ağustos 2017 08:49

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Suriyeli dilencilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, ana cadde ve güzergahlardaki kavşaklarda çocuklarını dilendirdikleri için uyarılan ancak dilendirmeye devam eden Suriye uyruklu 8 aileden 64 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar, çocuklarıyla beraber adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından Adana Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 

Dilencilerin, buradaki işlemlerinin ardından, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan geçici barınma merkezine gönderileceği öğrenildi. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: dilenci, Suriye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç