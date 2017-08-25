Suriyeli dilencilere operasyon: 64 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Suriyeli dilencilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, ana cadde ve güzergahlardaki kavşaklarda çocuklarını dilendirdikleri için uyarılan ancak dilendirmeye devam eden Suriye uyruklu 8 aileden 64 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar, çocuklarıyla beraber adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından Adana Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Dilencilerin, buradaki işlemlerinin ardından, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan geçici barınma merkezine gönderileceği öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye

