Suriyeli Emani için yas tutuyorlar

Sakarya’da Suriyeli Emani Al-Rahmun adlı hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldüğü olay sonrası, İzmir’de mültecilerle ilgili çalışmalar yürüten Halkların Köprüsü Derneği açıklama yaptı. Dernek üyeleri, Suriyeli mültecilere yönelik provokasyonlara tepki gösterirken, Suriyeli hamile kadın ve çocuğunun ölümüne ayrımcı ve ırkçı söylemlerin beslediği nefretin sebep olduğunu savundu. Dernek yöneticisi Zerrin Kurtoğlu Şahin, “Emani ve çocuklarının katledilmesinin, her gün tanık olduğumuz ve maruz kaldığımız nefret dilinin kurumsallaşmasıyla, bu dilin yabancı/mülteci düşmanlığına kolaylıkla evrilebilirliğiyle ilişkisi kurulmaksızın münferit bir olaymış gibi sunulmasına itirazımız var. Bu münferit bir mesele değildir. Mültecileri diken üstünde yaşamaya mahkum kılmış nefret dilinin somutlaşmış en korkunç halidir" dedi.

"Yasını tutuyoruz"

"Türkiye’deki mültecilerin, yüzde 47’sini kadınlar ve yüzde 45’ini çocuklar oluşturuyor" diyen Şahin, "Kadın ve çocuk olmak bir hayatı yeterince kırılgan ve yaralanabilir yaparken, buna bir de mülteci olma sıfatı eklendiğinde şiddete maruz kalma olasılığı hızla katlanmaktadır. Emani’nin ve çocuklarının hayatlarına son veren saldırı, mülteci kadınların hayatın her alanında karşılaştıkları cinsel şiddetin en korkunç halidir. Emani, mülteci kadınların korkularının adı; taciz, tecavüz ve aşağılanmayla geçen mülteci hayatlarının kilidi oldu artık. Emani’nin yası, mülteci kadın dostlarımız için duyduğumuz derin kederle birleşiyor. Hiç tanımadığımız Emani’nin yasını tutuyoruz; çünkü hayatın, tüm hayatların değerine inanıyoruz. Çünkü ancak onun için kederlenip acı çektiğimizde, Emani bizim gerçekten kardeşimiz, komşumuz, yakınımız olabilir. Emani’nin yasını tutuyoruz; çünkü onun kaybıyla birlikte neleri kaybettiğimizi bilelim istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ceren Atmaca