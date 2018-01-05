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Suriyeli eski polisler DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen, Suriye'de insan yakan Hasan Aydın'ın iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 14 kişiden Suriyeli iki eski polis tutuklandı.

Suriyeli eski polisler DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandı

05 Ocak 2018 09:29

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarına katılarak, silahlı eylem ve faaliyetlerde bulunan Basil Bektaş'ı, 1 Aralık’ta Mersin’in Mut ilçesinde yakaladı. Sorgulanmak Adana'ya getirilen zanlı ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak için ‘itirafçı’ oldu. 8 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bektaş’ın ifadesi doğrultusunda Hasan Aydın’ın da bulunduğu toplantılara katıldığı tespit edilen, 2’si Suriyeli toplam 14 kişi, polisin 26 Aralık’ta düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Hasan Aydın’ın kardeşleri Remzi (35) ve Recep Aydın da (33) yer aldı. Suriyeli Enes Hüseyin El Atat (32) ve Tarık El Ali de (34) emniyetteki sorgularında DEAŞ ile ilgili itiraflarda bulundu. 

Suriye'de eski polis olan Atat ve El Ali, DEAŞ’ın, 25-30 yaş grubundaki her erkeğin, örgüte ‘asker’ olarak alınacağını açıklamasının ardından Suriye’den kaçıp, Türkiye’ye sığındıklarını anlattı. Atat, DEAŞ’ın, hakimiyet kurduğu bölgelerdeki tarımsal ürünlerin yüzde 5’ini ‘zekat’ olarak aldığını, kendilerine de aylık 75 dolar maaş verdiğini söyledi. Aydın kardeşlerin de aralarında bulunduğu 2’si Suriyeli 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Suriyeli 2 eski polis tutuklanırken, 12 kişi serbest bırakıldı.  2012 ve 2014 yıllarında Türkiye'de iki kez operasyonlarda yakalanan ancak serbest kalan Hasan Aydın, Suriye'de DEAŞ'a katılıp vahşice insan öldürerek videosunu yayınlamıştı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: DEAŞ, Suriyeli eski polisler

 

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