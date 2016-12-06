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Suriyeli Fehed’in dramı

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş’a gelen Muhammed Fehed, ailesiyle sokakta yaşam mücadelesi veriyor. Ellerindeki yaralar yüzünden çalışamadığını söyleyen Fehed, tedavi edilmezse elleri ve ayaklarını kaybetmekten korkuyor.

Suriyeli Fehedin dramı

06 Aralık 2016 15:45

Tedavisi için yetkililere çağrıda bulunan Suriyeli Muhammed Fehed, el ve ayaklarındaki yaralar yüzünden iş bulamadığını ve ailesine bakamadığını söyledi.

Vücudunda oluşan yaralar yüzünden çevresinden dışlanan Muhammed Fehed, eşi ve iki çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Fehed, “Suriye’de yaşanan iç savaş yüzünden evimizden, işimizden olduk. Kalacak yerimiz kalmadı. Her gün ölümle burun buruna yaşıyorduk. Hatay sınırından Türkiye’ye geçtik. Kalacak yerimiz, yiyecek bir yemeğimiz yok. Elimde ve ayaklarımda çıkan yaralar yüzünden çalışamıyorum. Ayaklarımı artık hissetmemeye başladım. Tedavim yapılmazsa ellerimi ve ayaklarımı kaybetmekten korkuyorum. Yaralar her geçen gün artıyor. Vücudumun diğer uzuvlarına sıçramaya başladı. Çocuklarımı sevemiyorum. Yaralarım yüzünden kimse beni işe almıyor çalışıp ailemi geçindiremiyorum" diye konuştu.

Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte sokaklarda kaldıklarını belirten Fehed, "Geceleri üşümemek için yağmurda ıslanmayan dalları bulup onun ateşinde ısınmaya çalışıyoruz. Sadece bir defa 4 gün önce Kızılay kartla 100 TL yardım aldım. Onun haricinde başka bir yardım almadım. Devlet yetkililerinden tek istediğim tedavimin yapılıp bir işe başlamam. Başımı sokacak bir evimin olması" dedi.

Etiketler: kahramanmaraş, Suriyeli Fehed


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