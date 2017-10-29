Suriyeli futbolcu, Kayseri'de gol kralı olma yolunda

Süper Amatör Küme’de iddialı olan Yahyalıspor’da forma giyen 23 yaşındaki Hael Al Badri 5 maçta 6 gol attı. Suriye’nin Lazkiye şehrinde yaşayan ancak çıkan iç savaş sonrasında Türkiye’ye kaçarak Kayseri’ye yerleşen Badri, çıktıkları son lig maçında rakiplerine adeta gol yağdırdı ve karşı takımı 10-0 yendikleri maçta 4 gol birden atarak gol sayısını 10’a çıkardı.

Suriye Premier Lig B Grubu’nda oynayan Tishreen SC (Teshrin) takımında profesyonel olarak forma giydiğini anlatan Badri, kısa süre Lübnan Süper Lig'de oynadığını ve Suriye Olimpik Milli Takım'ının formasını Asya Şampiyonası’nda 4 kez giydiğini söyledi.

Badri: "Türkiye'de Beşiktaş'ı seviyorum"

“Türkiye futbol bakımından Suriye’den daha gelişmiş bir ülke” diyen Badri, Yahyalıspor takımında oynadıktan sonra yaşadığı sıkıntıların daha da azaldığını ifade ederek, “Türkçe’yi öğrenmekte biraz zorlanıyorum ama takım arkadaşlarımın desteği ve hocamın desteği ile bunları aşmaya çalışıyorum. Ben Suriye’de Lazkiye ilinde yaşıyordum. Orası sahil kendi olduğu için sıcaktı burası soğuk ama yavaş yavaş alışmaya başladım. Yahyalı’da en çok Yahyalı elmasını yiyorum, onu yiyerek güç topluyorum ve gollerimi atıyorum.

Ben Yahyalı’da mutluyum. Yahyalı’yı bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bir çok teklif aldım ama Yahyalı’yı çok sevdiğim için bir üst lige çıkana kadar transferlere sıcak bakmıyorum. Türkiye’de ise Beşiktaş en çok sevdiğim takım. Arda Turan çok sevdiğim ve örnek aldığım bir futbolcu” diye konuştu.

Yanar: "Kendisinden takım olarak çok memnunuz"

Antrenör Yusuf Yanar ise, “Yahyalıspor kulübü olarak sezona şampiyonluk parolası ile başladık. Güzel bir ortam var. Aramızda Suriye’den gelen bir oyuncumuz var. Bu yıl iyi bir başlangıç yaptı 5 maçta 6 gol attı. Suriye U-21 Milli Takımı’nda oynamış. Türkçesi yetersiz ama sempatikliği ile vücut diliyle futbolcularla anlaşıyor. Kendisinden takım olarak çok memnunuz” dedi.

Badri’nin takım arkadaşlarından Mehmet Akpınar ise, Badri’nin birçok Türkçe kelimeyi anladığını ancak konuşamadığını belirterek, “Çoğu kelimeyi anlıyor ama konuşamıyor. Belirli terimleri biliyor. O şekilde anlaşıyor. El kol hareketleri ile anlaşıyoruz. Diğer arkadaşlarla da iyi anlaşıyor. Dışlamadık, aramıza aldık, yetenekli bir kardeşimiz. Gol krallığına da aday bir arkadaşımız. Birkaç tane argo Türkçe kelime öğrettik ama gel, git, pas ver gibi futbolun terimlerini anlıyor. Milli takımda oynadığı için diğer futbolculardan daha kuvvetli ve alt yapısı sağlam bir oyuncu olduğu için dikkat çekiyor” şeklinde konuştu.

Son maçta 4 gol attı

1994 doğumlu olan Hael Al Badri, Yahyalıspor’a geçtiğimiz sezon ikinci transfer döneminde geldi. Bu sezon lige çok iyi başlayan futbolcu 5 Maçta 6 gol attı. Her iki ayağını kullanabilen Badri, forvet ve orta sahanın sağında ve solunda forma giyiyor.

Yahyalıspor 14 Takımın yer aldığı Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. haftada namağlup 15 puan ile lider konumda bulunuyor. Hael Al Badri son oynanan maçta atılan 10 golün 4’ünü atarak gol sayısını 10’a çıkardı.