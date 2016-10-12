Olay, Konya’nın Ereğli ilçesi Atakent mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan Suriyeli grup ile Ömer G.(35) arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Aziz İbo (18) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Aziz İbo’nun kanlar içerinde yere yığıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aziz İbo sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aziz İbo yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti . Olayı gerçekleştiren Ömer G. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Özcan Saraç

