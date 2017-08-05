Diğer
Kategoriler

Suriyeli genç Fırat Nehri'nde boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Suriyeli genç boğuldu.

Suriyeli genç Fırat Nehrinde boğuldu

05 Ağustos 2017 14:46

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinden Birecik’teki akrabalarını ziyaret etmek için gelen 25 yaşındaki Suriyeli Mervan Mığleç, daha sonra serinlemek için akrabası ile Fırat Nehri'ne girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen genç suda bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde dalgıç polislerinin bot ile başlattığı arama kurtarma çalışmasının ardından cesede, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıldı. 25 yaşındaki gencin cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Bir saat süren otopsi işlemlerinin ardından ceset, cenaze aracına konularak Nizip ilçesine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Bekir Basmacı

Etiketler: boğulma, Fırat nehri, şanlıurfa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!