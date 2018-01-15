Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldürenler için karar

Sakarya’da 2017 yılı Temmuz ayında Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Suriyeli Emani Al Rahmun’un cinayeti tüm vicdanlara ateş düşürmüştü. Sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay, ‘Kasten Adam Öldürme’, ‘Cinsel Saldırı’, ‘Konut Dokunulmazlığı İhlali’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlamaları ile yargılanan ve Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın 2. celsesinde karar verildi. İlk celsede mahkeme heyeti, 10 aylık bebek Halaf Al Rahmun’un İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıntılı raporun düzenlenip gönderilmesi için davayı ertelemişti. 2. celsede mahkeme heyeti Halaf Al Rahmun’un otopsi raporunu okudu. Raporun okunması sonrası mahkeme başkanı sanıklara son ifadelerini sordu. Sanık Birol Karacal verdiği ifadede, “Ben öldürmedim bir tek tecavüz ettim. Suçuma razıyım” dedi. Diğer sanık Cemal Bay ise, “Mahkeme önündeki verdiğim ifadelere bir diyeceğim yok” dedi.

Sanıkları, avukatları dinleyen mahkeme heyeti sanıklara Birol Karacal ve Cemal Bay’a ayrı ayrı Nitelikli Cinsel İstismar suçundan 30 yıl hapis, Anneye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis, Yağma suçundan 15 yıl, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 21 yıl, Konut dokunulmazlığından 6 yıl olmak üzere toplam 132 yıl hapis cezası verdi.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

